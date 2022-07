Lukaku-Lautaro Martinez anche in Inter-Monaco: rodaggio per risplendere

Inzaghi in Inter-Monaco punterà su Lukaku e Lautaro Martinez. La coppia ha bisogno nuovamente di ritrovare la bellezza e la lucidità dei tempi migliori. Tanto dipende dal belga

SEMPRE LORO DUE − Altro giro altra corsa per la premiata coppia dell’Inter Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. In Inter-Monaco, Simone Inzaghi farà nuovamente affidamento sulla Lu-La in avanti. Se è vero che il loro feeling emotivo è assolutamente indissolubile, è anche altrettanto vero che la coppia bisogna ritrovarla anche sul campo. L’anno di assenza di Big Rom lontano da Milano ha leggermente arrugginito la chimica con Lautaro Martinez. Nel primo vero test contro il Lugano, il Toro è stato il grande protagonista con Lukaku ancora macchinoso e non ancora al top della sua forma migliore. Tutto legittimo, vista anche la grande mole fisica del ragazzone di Anversa. Contro il Monaco, il livello si alzerà ulteriormente. Inzaghi e l’Inter hanno necessità assoluta di ritrovare sia il miglior Lukaku che conseguentemente la miglior Lu-La.

LAVORO − Tanto ovviamente dipende proprio da Lukaku. Se da un lato – il belga non ha perso la sua leadership e la sua carica emotiva, anzi l’ha probabilmente raddoppiata – dall’altro è necessario anche un suo upgrade sia tecnico che tattico. Il belga dovrà ritrovare già da queste primissime amichevoli quella continuità e quella fiducia in campo persa durante il suo anno al Chelsea. Due fattori, che riuscirà a ritrovare con il tempo e il lavoro, e che gioveranno sicuramente anche a Lautaro Martinez.