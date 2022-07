Italiano: «Jovic? Come Lautaro Martinez nell’Inter! Milenkovic? Vediamo»

Italiano mette a confronto Jovic, nuovo attaccante della Fiorentina, e Lautaro Martinez. L’allenatore dei viola, intervistato da Sky Sport, non esclude nemmeno la permanenza di Milenkovic, accostato all’Inter.

IL VOLTO NUOVO – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è entusiasta di avere Luka Jovic: «Le qualità sono grandissime, sono di un giocatore di livello mondiale. Per me può fare la prima punta, perché ha velocità e sa legare il gioco, dentro l’area ha un cinismo eccezionale. Va riattivato, va rimesso in moto e va di nuovo tirato fuori il fuoco che ha dentro, perché è davvero forte fisicamente e strutturato. È quella punta che non lavora solo negli ultimi sedici metri: è il Lautaro Martinez dell’Inter, tutti questi giocatori che hanno nel volere la palla tra i piedi la loro peculiarità».

RICHIESTO – Dalla Fiorentina c’è un giocatore che si potrebbe trasferire all’Inter: Nikola Milenkovic. Su di lui Italiano però fa capire che potrebbe anche restare: «Milenkovic è un calciatore di valore assoluto. Anche lui è cresciuto tantissimo l’anno scorso, avere giocatori richiesti e apprezzati è motivo d’orgoglio per tutti quelli che siamo nella Fiorentina. Vediamo cosa accadrà, anche l’anno scorso aveva richieste e poi ha deciso di stare con noi. Ha fatto un grande campionato e la situazione si sta ripetendo: vediamo l’evolversi del ritiro e quello che accade, ma il ragazzo penso che capisca benissimo cosa vuol dire lavorare nella Fiorentina e in questo gruppo. Può togliersi soddisfazioni anche qua».