UFFICIALE – Di Gregorio dall’Inter al Monza: il comunicato con la formula

Condividi questo articolo

Michele Di Gregorio Pordenone

Il portiere Michele Di Gregorio si trasferisce dall’Inter al Monza: i dettagli dell’operazione di mercato nel comunicato ufficiale del club di Serie B

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale, pubblicata da “MonzaCalcio.com”, con i dettagli sul trasferimento del portiere Michele Di Gregorio dall’Inter al Monza. “Il settimo nuovo arrivo dell’estate biancorossa è un innesto importante per la porta: dall’Inter arriva a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione Michele Di Gregorio! Nato il 27 luglio 1997 a Milano, il portiere è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove ha vinto un Campionato Primavera da Capitano nel 2017, prima di debuttare tra i professionisti col Renate. Dopo un’altra stagione in C col Novara ecco l’esordio in serie B col Pordenone, con cui nel campionato appena concluso ha raggiunto i playoff da protagonista, giocando 35 partite. Serie B che ha appena lasciato per ritrovarla subito con la maglia del Monza! Benvenuto Michele!“.