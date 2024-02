Taremi non era a un passo dal Milan: l’Inter c’era! La data per la firma – SI

Taremi e Zielinski si può – quasi – dire che siano già nuovi giocatori dell’Inter. Anche se manca ancora la cosa più importante: la firma. Che però Pedullà spiega come arriverà a breve per entrambi.

ANCORA A ZERO – Mehdi Taremi e Piotr Zielinski possono già firmare con l’Inter per la prossima stagione. E tutto fa pensare che così sarà. Alfredo Pedullà, dopo il discorso su Hakan Calhanoglu, a Sportitalia prosegue sul mercato: «Taremi al Milan non era a un centimetro, perché stava aspettando l’Inter. Che da novembre è andata su Zielinski. L’Inter è specialista su queste occasioni, che sono straordinarie. Quando non hai soldi in cassa, da Stefan de Vrij in poi, nel tempo ha preso gente a zero che hanno dato una resa incredibile. Io considero a zero anche Yann Sommer, costato sei milioni e abbastanza vituperato al suo arrivo, Francesco Acerbi e Matteo Darmian presi a tre. Se noi un giorno facessimo ragionamenti su quanto hanno speso, rispetto alla resa che hanno avuto, sarebbero risultati clamorosi, Su Zielinski e Taremi siamo sulle proiezioni che dicevamo da agosto a ottobre. Ora finirà la Coppa d’Asia e toccherà a Taremi, poi finirà tutto il resto e toccherà a Zielinski firmare il contratto».