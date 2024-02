Lombardo: «Inter brava, superata difficoltà storica! Unica incognita»

Per Lombardo l’Inter sembra viaggiare verso la vittoria della Serie A, anche se non è certo finita domenica battendo la Juventus. Il giornalista, ospite stasera a Sportitalia, fa notare come la squadra di Inzaghi abbia superato un periodo in cui in genere arrivava una flessione.

OBIETTIVO RIUSCITO – Le parole di Marco Lombardo: «Sicuramente l’intento del mercato dell’Inter era quello di dare a Simone Inzaghi due alternative per ruolo. Poi in qualche ruolo è riuscito meno, perché Marko Arnautovic è stato una scelta e Alexis Sanchez quasi un ripiego. L’unica incognita che abbiamo da qui alla fine della stagione è se Marcus Thuram e Lautaro Martinez continueranno in questo modo e saranno sempre sani, perché sugli infortuni non puoi mai sapere. Però è vero che erano stati presi giocatori su cui c’era scetticismo, non solo Thuram ma anche Benjamin Pavard. Thuram è stato una sorpresa: non si pensava fosse un giocatore con così qualità. E l’Inter ha superato anche i due mesi in cui solitamente le squadre di Inzaghi hanno una flessione: anche l’anno scorso a gennaio e febbraio aveva avuto dei passaggi a vuoto. Ma dalla prossima settimana l’Inter giocherà ogni tre giorni e bisogna vedere con gli infortuni, vedi Davide Frattesi. È l’unico punto di domanda, ma ha dimostrato di essere la squadra più forte».