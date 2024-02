Taremi, situazione in definizione: l’Inter lo aspetta

Non solo Piotr Zielinski: l’Inter sta per definire anche l’ingaggio di Mehdi Taremi. Lo conferma ancora una volta Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter.

IN DEFINIZIONE – L’Inter lavora e si prepara già per il prossimo anno. Non solo con Piotr Zielinski a centrocampo, ma anche in attacco con Mehdi Taremi. Al momento mancano solo gli ultimi dettagli e le firme sui documenti del caso. Tempi che si sono dilatati per un semplice motivo: il cammino dell’Iran in Coppa d’Asia, con la semifinale di domani contro il Qatar. Una volta terminati gli impegni con la nazionale, anche Taremi potrà concludere i discorsi con l’Inter e prepararsi, dalla prossima stagione, a indossare il nerazzurro.