Tramezzani: «Inter, tutto ancora aperto. Ma occhio, l’Europa aiuta!»

In molti pensano che l’impegno in Champions League potrebbe penalizzare l’Inter in campionato. L’ex nerazzurro Paolo Tramezzani va controcorrente e lo spiega su Radio Sportiva.

MIGLIORAMENTI – Prima di guardare all’Europa Paolo Tramezzani si sofferma sull’ultima partita: «Inter-Juventus è stata una partita sicuramente importante, che ah dimostrato la superiorità dai nerazzurri, non solo nei confronti della diretta avversaria ma anche in quelli di tutte le altre squadre del campionato. L’ha fatto giocando una partita con grande esperienza, con grande consapevolezza e anche grande calma e tranquillità. Nonostante non sia riuscita a chiudere la partita abbiamo visto anche come l’Inter sia migliorata. Nella gestione, nel rallentare il gioco, nel controllare di più la gara, nell’essere sempre brava e attenta nel coprire tutti gli spazi e ad essere sempre pericolosa e incisiva ogni volta che ha la possibilità di giocare in uscita un calcio più verticale. Non è ancora chiuso il campionato perché nonostante la sconfitta a me la Juventus non è dispiaciuta».

AVVERSARIA – E sulla diretta avversaria dell’Inter in campionato Paolo Tramezzani dichiara: «La Juventus nel primo tempo ha avuto quelle due-tre occasioni per far male, non c’è riuscita ma anche lei ha avuto la forza di rimanere in gara sino al 90′. Quindi è ancora aperto anche se l’Inter ha fatto un bel passo in avanti. Probabilmente la Juventus avrebbe potuto far di più sotto il punto di vista delle individualità. Qualcosa davanti è mancata nei giocatori offensivi. L’Inter concede davvero poco. I bianconeri sono riusciti ad andare nell’area avversaria e negli ultimi metri di campo sono riusciti a toccare davvero pochi palloni. Giocare contro l’Inter oggi è difficile e complicato, se hai un’occasione devi cercare di sfruttarla».

Tramezzani sull’Inter, fra campionato e Champions League

EUROPA – Paolo Tramezzani conclude con un focus sull’Europa: «L’Inter è la conferma che a certi livelli alcuni club possono essere competitivi in più competizioni. Ovvio che preparare una gara a settimana è un contro e giocare ogni tre giorni è un altro. Però quando tu vai avanti in determinate competizioni ti senti molto più forte e consapevole della tua forza. L’esperienza che fai in campo internazionale ti torna utile anche in campionato. L’Inter di quest’anno è figlia soprattutto del cammino in Champions League dell’anno scorso. In particolar modo di quella finale, che nonostante sia stata persa ha certificato la squadra e le ha dato quel qualcosina in più. Quest’anno si vede. Però l’Atletico Madrid è una squadra scorbutica. È vero che non è la solita squadra di Simeone e non fanno solamente un gran possesso palla. Quindi è una sfida insidiosa. Sicuramente l’Inter sulla carta è più forte, ma su due gare, fra andata e ritorno, non si sa mai quello che può succedere».