Squizzato in sede Inter insieme all’agente: pronta la cessione!

Squizzato è pronto a lasciare l’Inter. Il giovane nerazzurro, classe 2002, è stato avvistato in sede insieme al suo agente. Si trasferirà in Serie C

DEFINITA − Niccolò Squizzato si appresta a lasciare l’Inter. Poco fa ha lasciato la sede dell’Inter, insieme al suo agente, Luca Ariatti. Definita l’operazione col Pescara, squadra militante in Serie C. Nuova esperienza dunque per il centrocampista di Gallarate che nelle due precedenti stagioni ha giocato sempre in Lega Pro con le maglie di Juve Stabia e Renate.