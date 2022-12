Sommer-Bayern Monaco, colloqui in corso: Inter c’è in un caso

Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach accostato anche all’Inter, sarebbe un’opzione per il Bayern Monaco per sostituire Manuel Neuer.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano su Yann Sommer, portiere in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. “Yann Sommer è un’opzione per il Bayern come nuovo portiere per sostituire Neuer. I colloqui sono in corso, ma non ancora avanzati. È uno dei nomi nella lista. Anche l’Inter è interessata a Sommer, ma da svincolato per la prossima stagione“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano