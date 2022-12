Sabatini: «Inter-Napoli? Enorme significato! Lukaku e Lautaro Martinez…»

Sabatini ha parlato di Inter-Napoli, gara che ritiene fondamentale per la corsa Scudetto. Molta curiosità per capire come ripartiranno Lukaku e Lautaro Martinez

DECISIVA − In collegamento su Radio Radio, Sandro Sabatini dice la sua sullo scontro diretto del 4 gennaio: «Inter-Napoli? Partita di enorme significato per la classifica, siamo qui ad aspettare come ripartirà il Napoli che non ha subito il Mondiale. È una squadra che si è fermata a novembre e ritorna dopo 50 giorni in campo. L’Inter ha invece delle individualità che vorranno riscattarsi dal Mondiale, come Lukaku e Lautaro Martinez. I due hanno uno stato d’animo differente, con il primo che praticamente non l’ha giocato e il secondo che ha vinto sì ma non ha giocato benissimo. Una partita che comunque dirà tantissimo sul prosieguo del campionato».