Skriniar, il PSG ha un’arma in più per forzare l’acquisto dall’Inter – SI

Skriniar è il primo nome che il PSG ha fatto per rinforzare la propria difesa e punta a migliorare l’offerta all’Inter (vedi articolo). Longari, durante Aspettando Calciomercato su Sportitalia, dà un’arma che potrebbe portare all’OK.

LA VOLONTÀ PROSEGUE – In una giornata segnata dalle voci sul mercato in entrata, col ritorno di Romelu Lukaku, c’è anche da registrare qualcosa in uscita. Il fronte è quello di Milan Skriniar: Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, parla di grande fiducia da parte del PSG per riuscire a ottenere l’OK in tempi brevi. I campioni in carica della Ligue 1 hanno un arma in più: uno stipendio da nove milioni netti pronto per Skriniar, che taglierebbe fuori qualsiasi altra pretendente. Servirà però alzare l’offerta, visto che finora tutte le proposte arrivate da Parigi sono state rifiutate. Ma l’Inter a breve potrebbe dover sacrificare Skriniar vendendolo al PSG.