Bucchioni: «Dybala? Marotta non se lo farà sfuggire! Affare per l’Inter»

Bucchioni è sicuro: l’Inter prenderà anche Dybala, oltre al ritorno ormai definito di Lukaku (vedi articolo). Durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista ha elogiato Marotta per la strategia.

UNO PIÙ UNO – Per Enzo Bucchioni non solo Romelu Lukaku, ma anche Paulo Dybala: «Non so se ci sono novità, ma credo che la volontà dell’Inter sia portarli tutti e due. Magari in una trattativa ci possono essere degli ostacoli, ma poi alla fine credo che si troverà un’intesa. È chiaro che Dybala a queste condizioni è un affare, non a caso Giuseppe Marotta si è tuffato appena ha capito che si poteva portare all’Inter questo giocatore a parametro zero. Ho sempre detto che se fossi stato il proprietario della Juventus mi sarei innervosito coi miei manager per aver perso un giocatore del genere. Non credo che Marotta se lo farà sfuggire, stiamo parlando di un obiettivo sul quale la sensazione è che ci sia già qualcosa di concreto con l’Inter».