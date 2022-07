Skriniar, PSG fermo da oltre sette giorni. L’Inter si aspetta una cifra – TS

Il PSG da dieci giorni non ha presentato nuove offerte per Skriniar, anche se potrebbe rifarsi sotto a breve (vedi articolo). Per Tuttosport c’è una cifra che l’Inter non rifiuterebbe per il difensore.

L’ULTIMA OFFERTA – Risalgono a venerdì 8 gli ultimi contatti fra Inter e PSG per Milan Skriniar. Lì, sottolinea Tuttosport, era arrivato un (inevitabile) no alla proposta da cinquantatré milioni più sette di bonus. La cena fra Antero Henrique e Piero Ausilio non ha portato a un accordo, ma la trattativa prosegue. Domani possibile nuovo tentativo parigino, forte del fatto di avere già un’intesa con Skriniar per un contratto da nove milioni a stagione. La richiesta di partenza dell’Inter era ottanta milioni, ora è scesa a quota settanta. La società si aspetta almeno sessanta milioni base, più i bonus per arrivare a quanto voluto. L’operazione Skriniar sarebbe simile a quella che ha portato Achraf Hakimi proprio al PSG: sessanta milioni più otto di bonus, di cui già sei e mezzo maturati nell’ultima stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini