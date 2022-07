Bremer-Inter, anche Marotta all’incontro col Torino. Cairo alza il prezzo – TS

Sfumato ormai Dybala, destinato alla Roma (vedi articolo), per l’Inter il nome principale sul mercato resta Bremer. Tuttosport parla di presenza di Marotta all’incontro che ci sarà oggi col Torino, ma Cairo vuole alzare il prezzo.

FACE TO FACE – Saranno tanti i protagonisti dell’incontro fra Inter e Torino per trattare Gleison Bremer, che Tuttosport dà in programma nel pomeriggio. Da un lato il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati, dall’altro Piero Ausilio e probabilmente anche l’AD Sport Giuseppe Marotta. Con loro Paolo Busardò, l’intermediario che ha curato la trattativa Bremer in questi mesi. La cessione di Matthijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco (vedi articolo) è un problema per l’Inter, perché ora Cairo vuole alzare il prezzo. Per il quotidiano di Torino, complice il pressing bianconero, l’obiettivo è superare quota quaranta milioni (anche se c’è una promessa a Bremer di non tirare troppo la corda). L’offerta attuale è prestito con obbligo di riscatto a trenta milioni, che potrebbero salire a trentadue-trentatré più bonus e il cartellino di Cesare Casadei. Quest’ultimo è valutato fra sette e otto milioni, Marotta vorrebbe mantenere la recompra ma il Torino per concederla all’Inter potrebbe chiedere un ulteriore aggiunta su Bremer.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini