Skriniar, nodo rinnovo con l’Inter. E occhio alla beffa dal PSG – TS

Il rinnovo di Skriniar è uno dei temi che l’Inter dovrà risolvere al più presto. Intanto, secondo Tuttosport il PSG a gennaio potrebbe tornare alla carica per il difensore slovacco

NODO – L’Inter, oltre al mercato in uscita (vedi articolo), si concentra sulle questioni rinnovo, in particolare a quella relativa a Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, per lo slovacco i discorsi dovrebbero entrare nel vivo ad ottobre anche se la strada, al momento, appare in salita. Il numero 37 nerazzurro, vista la proposta del PSG da 9 milioni netti, sarebbe disposto a rimanere all’Inter con un ingaggio da almeno 6 milioni a stagione. In caso di mancato accordo, spiega il quotidiano, Skriniar potrebbe lasciare a Milano già a gennaio con il club di Al-Khelaifi sempre pronto ad un’offerta. A differenza dell’estate, però, il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto “solo” 30 milioni. Con l’Inter che rischia così una vera e propria beffa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini