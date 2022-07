Skriniar, Inter lo toglie dal mercato. Slovacco via solo in un caso

L’Inter avrebbe tolto Milan Skriniar dal mercato. Solo in un caso il difensore slovacco potrebbe lasciare il club nerazzurro.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Cilli, all’interno degli studi di Sky Sport 24, l’Inter, dopo non essere riuscita a prendere Gleison Bremer, punta su Milan Skriniar. Lo avrebbe tolto dal mercato, a meno di una clamorosa proposta impossibile da rifiutare. Attualmente il difensore slovacco, che era in orbita PSG, resterà al club nerazzurro proprio per via del mancato colpo Bremer. Da vedere poi eventuali ulteriori sviluppi in difesa. Al momento però la situazione in casa nerazzurra sarebbe questa.

Fonte: Sky Sport 24