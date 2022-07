Acerbi-Inter, alternativa low cost come quarto centrale: la richiesta Lazio

L’Inter starebbe pensando a Francesco Acerbi come alternativa low cost in difesa, come quarto centrale: la richiesta della Lazio.

ALTERNATIVA LOW COST – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Francesco Acerbi è un separato in casa alla Lazio. Un segnale inequivocabile sarebbero le contestazioni ad Auronzo. L’Inter ci starebbe pensando come alternativa low cost per la difesa, come quarto centrale. La Lazio richiederebbe una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Simone Inzaghi non avrebbe difficoltà a spiegargli ciò che chiede da lui avendolo già allenato in precedenza.

Fonte: SportMediaset.it