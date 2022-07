Lens-Inter, chi al fianco di Brozovic sabato? Esperimento doppio play?

L’Inter lavora e suda ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. Il campionato si aprirà il 13 agosto a Lecce e prima c’è ancora una serie di amichevoli da disputare. Sabato si gioca contro il Lens.

PARTITA – Sarà un altro test importante per l’Inter e Simone Inzaghi per capire a che punto della preparazione sono vari giocatori e quanta strada ancora c’è da fare. Sabato contro il Lens Inzaghi con molta probabilità rispolvererà i titolarissimi e tra questi tornerà anche, in cabina di regia, Marcelo Brozovic. Nelle prime due uscite stagionali Asllani lo ha sostituito magnificamente prendendosi subito gli applausi della tifoseria nerazzurra e le pagine dei media. Ora per l’ex Empoli è tempo di osservare colui che sarà il suo mentore e imparare il più possibile. Ma occhio alla sorpresa. Se è vero che l’Inter quest’anno è più completa e ha in ogni ruolo una riserva, come Mkhitaryan-Calhanoglu, non è da escludere che Asllani possa fare il play accanto a Brozovic. Dunque una sorta di centrocampo a 2 con Barella libero di sganciarsi e spingere. Vedremo questo esperimento già sabato?