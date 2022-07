UFFICIALE – Dybala vola da Mourinho: è un nuovo calciatore della Roma

L’Inter ha mollato, dopo aver ripreso Lukaku, la pista Paulo Dybala. L’argentino poco fa è stato ufficializzato dalla sua nuova squadra, la Roma di José Mourinho.

UFFICIALE – Dopo aver raggiunto il Portogallo e aver visto per la prima volta la Roma dal vivo, ora è ufficiale: Paulo Dybala è un nuovo calciatore dei giallorossi. L’annuncio è arrivato poco fa con la Joya che firma un triennale con la squadra della capitale. Ora Dybala è pronto ad allenarsi con José Mourinho, la chiave vera per portare l’ex Juventus in giallorosso e fare il salto di qualità.