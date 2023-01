Skriniar e non solo, l’Inter lavora ad altri rinnovi ma vuole risposte – Sky

In casa Inter si continua a lavorare sul fronte rinnovi. Il più importante è sicuramente quello di Milan Skriniar, ma ci sono anche altre situazioni in attesa di definizione. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni a Sky Sport, i nerazzurri non hanno dato una deadline ma vogliono risposte nei prossimi giorni.

ORA RISPOSTE – Il caso Milan Skriniar continua a tenere banco in casa Inter. Lo slovacco non ha dato ancora una risposta ai nerazzurri che invece si aspettavano il rinnovo già negli scorsi mesi. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni a Sky Sport, la società non ha dato una scadenza, ma vuole una risposta nei prossimi giorni. Inoltre ci sono altri calciatori in difesa in attesa di rinnovare il proprio contratto. Le sue parole: «L’Inter non ha dato un ultimatum o una deadline. Ovviamente si aspetta di avere una risposta da Skriniar intorno al 20 gennaio. Non è però una data tassativa. Se infatti il difensore dice si il ventuno di sicuro la società non si oppone. Comunque in quei giorni li l’offerta da 6 milioni più bonus deve ottenere una risposta. Oltre allo slovacco ci sono altri giocatori in scadenza. C’è de Vrij a cui è stato offerto un biennale e che sta ancora valutando. Poi c’è chi è vicino al rinnovo come Darmian. I nerazzurri hanno però anche l’esigenza di programmare il mercato estivo sia dal punto di vista tecnico che economico. Se arriva il rinnovo magari Skriniar può anche partire in estate con una super offerta come quella che aveva fatto il Paris Saint Germain. Ma se non arriva e lo perde a zero bisogna programmare un altro tipo di mercato per la difesa anche per la prossima stagione».

Fonte: Sky Sport24