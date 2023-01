De Vrij, offerte da Olanda e Spagna. Inter assente e segue due profili – SM

Stefan de Vrij come ormai noto ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con l’Inter, che gli ha già proposto un rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra valuta comunque due profili in particolare.

CONTRATTO IN SCADENZA – Stefan de Vrij valuta il rinnovo di contratto con l’Inter o il possibile addio (a zero) al termine di questa stagione. Possibile ritorno in patria per lui: non a caso l’interesse del Feyenoord, oltre che di due club della Liga. L’Inter si guarda intorno e tra i nomi fatti, quello di Giorgio Scalvini. Inoltre, azioni di monitoraggio anche per Schuurs, difensore olandese arrivato in estate al Torino per sostituire Gleison Bremer. La sua valutazione attuale di è 12 milioni, ma potrebbe aumentare dopo questa stagione.