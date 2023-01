VIDEO – Acerbi e Asllani ai microfoni dopo Inter-Parma di Coppa Italia

Francesco Acerbi ha trovato il suo primo gol con l’Inter contro il Parma in Coppa Italia (dopo quello annullato ingiustamente contro il Monza), nella rimonta di San Siro per 2-1. L’esperto difensore italiano dopo la partita ha espresso tutta la sua soddisfazione, anche se non sono mancate le difficoltà soprattutto nel primo tempo. Lui e Kristjan Asllani (ieri tornato titolare davanti la difesa), hanno parlato ai microfoni di Inter TV per commentare la partita vinta in rimonta. Di seguito il video delle interviste pubblicato su YouTube.

