Pobega lancia la sfida all’Inter: «Vogliamo una Coppa per continuare a migliorare!»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato degli obiettivi stagionali dei rossoneri. Il giocatore in un’intervista a Sportmediaset ha ribadito l’importanza di voler portare a casa una trofeo (mercoledì 18 gennaio la Supercoppa italiana contro l’Inter).

LA SFIDA – Pobega punta forte alla vittoria di una Coppa, con una sfida in particolare all’Inter prossimo avversario in Supercoppa Italiana: «Il nostro obiettivo è quello di vincere almeno una competizione. Portare a casa una Coppa per proseguire questo percorso e migliorare in mentalità. Dopo il pareggio con la Roma abbiamo rivisto i particolari da migliorare, anche se tutto sommato è stata una partita dominata».