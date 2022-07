Skriniar, braccio di ferro tra Inter e PSG: la distanza fra le parti

Il PSG non avrebbe ancora presentato un’offerta economica in grado di soddisfare l’Inter per il cartellino di Milan Skriniar.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, ieri nel l’incontro tra il direttore sportivo del PSG, Henrique Antero, e l’Inter non è stato raggiunto un accordo per il cartellino di Milan Skriniar. Nonostante il forte interesse dei parigini per il difensore slovacco, al momento non è stata presentata un’offerta economica in grado di soddisfare il club nerazzurro, che non avrebbe abbassato le proprie pretese. Le parti sarebbero distanti almeno dieci milioni di euro e il braccio di ferro starebbe continuando.

Fonte: SportMediaset.it