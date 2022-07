Dybala «vola, vola nell’aria» dell’Inter di Marotta: vacanze finite, il tempo quasi

Dybala sarà il protagonista assoluto della prossima settimana di calciomercato. E l’intenzione è quella di non tirarla troppo per le lunghe, perché il tempo previsto per il relax sta per terminare. Motivo per cui sia l’Inter sia le altre pretendenti devono velocizzare le operazioni per mettere nero su bianco. E intanto Marotta, velatamente, continua a incentivare le discussioni – contrastanti – sull’ipotesi di vedere l’attaccante argentino in maglia nerazzurra

RITORNA LA JOYA – Chi pensa che Paulo Dybala aspetterà fino al 1° settembre per trovare una nuova squadra probabilmente resterà deluso. E anche in tempi relative brevi. L’ex numero 10 bianconero adesso ha fretta di rimettersi in gioco. E non ha intenzione di unirsi a un progetto tecnico a stagione già iniziata. Le vacanze dell’attaccante argentino, infatti, sono ormai finite. E sta finendo anche il tempo, imposto dallo stesso Dybala, per annunciare il suo futuro dopo aver detto addio alla Juventus dopo sette anni. La fretta della Joya argentina sicuramente non aiuta chi deve fare spazio in attacco e soprattutto nel bilancio, come l’Inter (vedi editoriale). Eppure la società nerazzurra resta sempre sullo sfondo. Nel frattempo diventa virale lo sketch con protagonisti Beppe Marotta e Simone Inzaghi (vedi video). Un contenuto di certo non casuale.

Dybala sempre nei pensieri dell’Inter

VOLA NELL’ARIA – Le espressioni e le frasi della coppia Marotta-Inzaghi nel gioco finale sul calciomercato nerazzurro creano hype intorno alle trattative dell’Inter. Molti si stanno sforzando a capire chi e cosa si cela dietro le misteriose figurine commentate da Marotta e Inzaghi. Alcune sono facilmente intuibili – il quarto è Gleison Bremer, l’ultimo Antonio Conte – ma altri sono piuttosto misteriosi. Tra questi anche quella che dovrebbe essere (condizionale d’obbligo…) Dybala, su cui Inzaghi non si espone lasciando la parola a Marotta. E l’Amministratore Delegato Sport dell’Inter se la ride: «[Questo] vola, vola nell’aria». Non è una notizia di mercato, piuttosto è mercato in un altro senso. Marketing allo stato puro. L’unica notizia è che Dybala sta tornando in Italia per restare. E solo un passo indietro dell’Inter potrebbe spingerlo altrove. Eventualmente anche all’estero. Non resta che pazientare solo un altro po’: il futuro di Dybala non può essere oggetto di gag social e fake news giornalistiche. I tempi sono quasi maturi per arrivare alla chiusura di una telenovela costruita benissimo da tutte le parti coinvolte.