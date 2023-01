Skriniar, l’addio subito è ostacolato dal bonus firma. L’Inter cerca il sostituto – CdS

Skriniar-Inter: il bonus alla firma del PSG è l’ostacolo principale della chiusura della trattativa a gennaio. Intanto i nerazzurri continuano la ricerca del sostituto del difensore.

PESSIMISMO – Dopo gli ultimi accadimenti, l’Inter preferirebbe strappare subito il cerotto dalla ferita aperta da Milan Skriniar (vedi articolo). C’è un grande ostacolo alla cessione immediata, però. Ovvero i 15 milioni di euro offerti dal PSG al difensore, nel caso in cui quest’ultimo dovesse svincolarsi dai nerazzurri a costo zero. Partire subito a Parigi, per il difensore, e anche per il suo agente, significherebbe rinunciare al grosso incentivo. Questo perché il club francese dovrebbe pensare a trovare i 20 milioni richiesti dall’Inter per la cessione. A questi si aggiungerebbero i 10-15 milioni da investire sul mercato per rinforzare l’attacco dopo la partenza di Sanabria. Si tratterebbe, quindi, di uno scenario improbabile anche se non impossibile. Ma, come riporta oggi il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è pessimista sulla possibilità di chiudere la trattativa a gennaio. Intanto, comunque, l’Inter continua a lavorare per trovare un degno sostituto di Skriniar. Il più corteggiato sarebbe Tiago Djalo, del Lilla.

Fonte: Corriere dello Sport