Inter infastidita da Skriniar e Sistici. L’addio subito sarebbe la scelta migliore – CdS

L’Inter non avrebbe, giustamente, apprezzato il comportamento di Skriniar e del suo agente. Secondo il Corriere dello Sport, per una serie di motivi a Milano si preferirebbe l’addio immediato del difensore.

SITUAZIONE COMPLICATA – La situazione tra Milan Skriniar (vedi articolo) e l’Inter non era già delle migliori. I fatti accaduti lunedì scorso, poi, hanno complicato il tutto. Prima l’espulsione del difensore per doppio giallo contro l’Empoli, poco dopo le parole del suo agente Sistici. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, alla luce dei fatti il club nerazzurro preferirebbe che lo slovacco lasciasse subito Milano. Questo risparmierebbe gli sforzi di una convivenza, ormai dichiaratamente a breve termine, troppo complicata da gestire. Gli ultimi fatti hanno inevitabilmente incrinato i rapporti con Skriniar, che non potranno più essere gli stessi.

NERVOSISMO – L’Inter non ha apprezzato, più di tutto, le dichiarazioni di Sistici a “Tele Nord” mentre era ancora in corso Inter-Empoli. Un comportamento, secondo l’edizione odierna del giornale, giudicato dal club interista poco professionale. L’obiettivo dell’agente di Skriniar era quello di addossare le colpe del suo addio in nerazzurro proprio all’Inter. Quando, in realtà, è ormai chiaro che il difensore aveva scelto di trasferirsi a Parigi già la scorsa estate. Legittimo non voler rinunciare a un ingaggio da 8 milioni di euro netti, più ulteriori bonus, ma poco corretto non metterlo in chiaro prima. Se, poi, si pensa anche ai 20 milioni di euro offerti dal PSG al giocatore, in caso di arrivo a costo zero, diventa ancora più palese che il rinnovo con l’Inter non sia mai stato preso neanche in considerazione. Oltre che all’entourage, quindi, i nerazzurri addosserebbero le colpe anche a Skriniar. Che, pur dichiarandosi legato ai colori nerazzurri, ha permesso un tale comportamento e ha trascinato a lungo le chiacchiere sul rinnovo.

Fonte: Corriere dello Sport