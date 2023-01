Zenga: «Inter poco fluida nel primo tempo. Gol Baldanzi passa sotto Onana…»

Walter Zenga dagli studi di Sky Sport torna a parlare di Inter-Empoli in particolare della prestazione dei nerazzurri nel primo tempo anche in parità numerica, e del gol di Tommaso Baldanzi.

ANCHE IN 11 – Zenga torna sulla sconfitta dell’Inter contro l’Empoli e del gol subito da André Onana: «Si vedeva anche nel primo tempo che l’Inter non era fluida, mentre l’Empoli ha fatto una signora partita. Gol di Baldanzi sicuramente evitabile, è centrale ma passa sotto André Onana. Succede di giocare male, anche undici contro undici c’è stato un solo tiro in porta cioè quello di Federico Dimarco».