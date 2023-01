Inter, seconda stella obiettivo difficile! Ne restano due ad Inzaghi – TS

L’Inter è chiamata ad una seconda parte di stagione di alto livello. Secondo Tuttosport, dopo la Supercoppa Inzaghi ha due obiettivi importanti da centrare

OBIETTIVI – Per l’Inter si allontana sempre di più l’obiettivo seconda stella. Con il Napoli ormai in fuga le speranze scudetto si assottigliano sempre di più. Va, piuttosto, centrato l’obiettivo quarto posto per cui sarà bagarre fino al termine della stagione con Milan, Roma, Lazio, Atalanta e, in caso di ribaltoni, la Juventus. A Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, restano due obiettivi importanti nel mirino: riportare l’Inter ai quarti di Champions dopo dodici anni (ultima volta nel 2010-’11), e provare a rivincere la Coppa Italia. Se dovesse centrare anche centrare la qualificazione alla prossima Champions League, in aggiunta alla Supercoppa già conquistata, la stagione del tecnico, secondo il quotidiano, sarebbe difficilmente criticabile.

Fonte: Tuttosport – F.M