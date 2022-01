Sensi-Sampdoria, fase di stallo. L’Inter ci ripensa? Intanto prende tempo – Sky

Sensi andrà alla Sampdoria? Non è detto e l’Inter intanto prende tempo per valutare la situazione. Di Marzio, dopo gli sviluppi delle ultime ventiquattro ore, spiega da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport cosa può accadere ora: il trasferimento non è più scontato.

LA NOVITÀ – Ecco quanto afferma Gianluca Di Marzio: «Intrigo Stefano Sensi. Ieri avevamo concluso la puntata con il dubbio, se andrà subito alla Sampdoria oppure no. L’Inter prende qualche giorno di tempo, non ha cambiato completamente idea ma ha chiesto alla Sampdoria una pausa di tre-quattro giorni. La risposta definitiva dovrebbe arrivare lunedì, oggi ci sono stati contatti fra i club e il giocatore. Sensi ha ribadito la volontà di andare a giocare, l’Inter vuole aspettare gli esami di Joaquin Correa, saranno domani anziché oggi come doveva essere, e poi farà un’ulteriore valutazione. Lunedì porterà una risposta definitiva, ma la fiducia della Sampdoria di avere Sensi con la volontà del giocatore di essere protagonista per non perdere il giocatore resta ottimista. Sensi non è ancora della Sampdoria, che però spera possa esserlo presto».