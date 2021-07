Se Lautaro Martinez dovesse partire, Inter su Correa della Lazio − Sky

Rimane incerto il futuro di Lautaro Martinez. In caso di partenza dell’attaccante argentino, l’Inter si fionderebbe su Correa della Lazio. Come riporta “Sky Sport”, Inzaghi lo conosce bene e l’attaccante può lasciare la capitale in estate

SOSTITUTO − La grana Lautaro Martinez tiene banco in casa Inter. Il rinnovo contrattuale del Toro non è cosa semplice, in quanto il suo rapporto in nerazzurro scade nel 2023 e, al momento, ci sono degli evidenti problemi di accordo. Dunque, come riporta “Sky Sport 24”, i nerazzurri potrebbero cedere il giocatore in caso di offerta importante. A tal proposito, l’Arsenal ha chiesto informazioni ma non c’è assolutamente nulla di concreto. Intanto, Lautaro Martinez rientrerà a Milano lunedì, per mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. Se il Toro dovesse partire, l’Inter non si farebbe trovare impreparata. Infatti, il suo sostituto sarebbe Joaquin Correa della Lazio. Inzaghi conosce bene il ragazzo, il quale ha già ricevuto offerte importanti e potrebbe concretamente lasciare la capitale. Inoltre, il suo entourage − nel corso delle settimane passate − ha avuto anche dei contatti con il Paris Saint-Germain.