Amichevole, sconfitta per Dalbert in Augsburg-Cagliari

Termina 3-1 l’amichevole pre-campionato del Cagliari contro l’Augsburg. Il giocatore di proprietà dell’Inter ma in prestito ai sardi, Dalbert ha giocato 64 minuti

SCONFITTA TEDESCA − Niente da fare per il Cagliari che perde l’amichevole giocata contro i tedeschi dell’Augsburg per 3-1. Gara senza storia con la squadra della Bundesliga avanti di tre reti a zero già nei primi 37 minuti di gioco. In gol Ruben Vargas (doppietta) e Fredrik Jensen. All’82 esimo ha accorciato le distanze il brasiliano Joao Pedro. In campo per 64 minuti anche Dalbert. Il terzino brasiliano di proprietà dell’Inter ma passato nelle ultime settimane in prestito ai sardi si è beccato anche un cartellino giallo. Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici lo ha poi sostituto facendo entrare Luca Ceppitelli.