Sanchez piace al Marsiglia, ma ecco perché non c’è l’affondo – SI

L’Inter ancora non è riuscito a salutare Alexis Sanchez. L’attaccante cileno al momento non ha trovato una nuova sistemazione anche se, il Marsiglia, potrebbe presto affondare.

SITUAZIONE – L’Inter ha messo alla porta Alexis Sanchez. Il cileno attende ora di capire quale sarà la sua nuova squadra. Dopo tante offerte rifiutare, il cileno potrebbe presto avere una svolta. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il Marsiglia apprezza molto il profilo del Nino Maravilla. Cosa blocca però l’affare? Al momento non c’è nessuna offerta concreta con i francesi che prima devono sistemare il reparto offensivo in uscita, dunque, salutare qualcuno e poi affondare per Sanchez. Lui e l’Inter aspettano, ma i tempi stringono soprattutto considerando che la Ligue 1 scatterà il weekend del 5 agosto.

Fonte: Twitter Gianluigi Longari