Attys lascia l’Inter a titolo definitivo e vola in Serie C. Affare chiuso – SI

Una nuova cessione per l’Inter. Non un nome grande, questa volta si tratta di un giovane: Christopher Attys, centrocampista classe 2001, vola in Serie C all’Imolese.

AFFARE – Una nuova operazione in uscita per l’Inter. Il giovane centrocampista Attys, dopo essere rientrato dal prestito al Sibenik, squadra croata, ha trovato l’accordo per volare in Serie C all’Imolese. Come riporta Gianluigi Longari sul suo profilo Twitter, il centrocampista approda a titolo definito nella nuova squadra. Con il Sibenik Attys si è messo in luce lo scorso anno collezionando ben 21 presenze e 1 gol per un totale di 672 minuti.

Fonte: Gianluigi Longari