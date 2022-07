Finalmente Skriniar! Ritorno del gigante con tanto di gol. Inzaghi sorride

L’Inter ha vinto 6-1 contro la Pro Sesto l’allenamento congiunto di oggi. Simone Inzaghi sorride anche perché, in campo, è tornato Milan Skriniar con tanto di gol.

SORRISO – L’Inter ha vinto oggi contro la Pro Sesto 6-1 nell’allenamento congiunto disputato ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha ricevuto ottime notizie da questo nuovo test con molti giocatori sugli scudi, come Lautaro Martinez (altra doppietta). Ma non solo. In campo si è rivisto finalmente anche Milan Skriniar con il difensore slovacco che, dopo essere entrato, ha timbrato anche subito il cartellino. Tanti sorrisi per lui che sembra tutt’altro che scontento e distratto dalle voci di mercato che lo circondano da settimane. Inzaghi ha ritrovato il suo gigante in difesa con il pacchetto arretrato che torna a completarsi assieme a de Vrij e Bastoni. Dopodomani c’è l’amichevole con il Lione e chissà se Inzaghi schiererà subito dal primo minuto Skriniar.