Sanchez invia un SMS all’Inter e non solo: sciolto il dubbio al bivio – TS

Sanchez torna protagonista in maglia Inter per un altro successo in Supercoppa Italiana e di conseguenza torna a far parlare di sé anche in chiave calciomercato. Secondo quanto ripreso da Tuttosport, dopo tantissime chiacchiere l’ipotesi addio anticipato non è più tale per il cileno

SMS DI MERCATO – I minuti finali di Napoli-Inter in Finalissima di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita) servono ad Alexis Sanchez per inviare un messaggio a tutti. Un SMS a tutti gli effetti. Messaggio breve ma carico di significato: “Sanchez c’è”. L’attaccante cileno, arrivato a una sorta di bivio nella sua carriera, non ha mai avuto l’intenzione di cambiare strada rispetto a quella già intrapresa. Nessun pensero di addio all’Inter, all’Italia e all’Europa. Anzi. Come confermato dal collega Federico Masini sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola, nessuna apertura di Sanchez alle ipotesi di calciomercato nate nel mese di gennaio. E allo stesso modo l’Inter non ha fretta di liberarsene. Sanchez – protagonista a modo suo di Napoli-Inter, pur senza segnare – resterà a Milano fino alla scadenza dell’attuale contratto, fissata per il 30 giugno 2024. Poi, salvo sorprese, il 35enne cileno verrà sostituto in rosa dal classe ’92 iraniano Mehdi Taremi, in uscita dal Porto a parametro zero. Ultimi mesi di Inter per Sanchez, ma non c’è fretta di andare via ora…

Fonte: Tuttosport – Federico Masini