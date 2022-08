Sanchez, ecco quando può arrivare la rescissione con l’Inter – CdS

L’Inter oggi continua ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista dell’inizio della prossima stagione. Domani, sempre ad Appiano, i nerazzurri sfidano la Pergolettese con Alexis Sanchez che potrebbe aver già salutato.

RESCISSIONE – E’ di ieri la notizia dell’accordo trovato tra l’Inter e Alexis Sanchez per la rescissione contrattuale. L’ufficialità ancora non è arrivata con il cileno che attende di capire quale sarà la sua nuova destinazione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina però, oggi potrebbe essere il giorno giusto per salutare definitivamente l’attaccante cileno. Questo sarebbe un altro piccolo tassello da andare ad inserire nel piano a tre punti per trattenere Skriniar e Dumfries (vedi articolo). Vedremo se oggi arriverà l’annuncio per Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti