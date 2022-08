Pinamonti, spunta una squadra di Premier League! La situazione – CdS

L’Inter, in questo mercato, punta a monetizzare al massimo con Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Per quanto riguarda il primo, spunta una nuova pretendente.

PRETENDENTE – L’Inter ha in casa due gioielli, Pinamonti e Casadei. Per rientrare nei 60 milioni di bilancio attivo che l’Inter necessita, loro due potrebbe essere una carta giusta. Per quanto riguarda Pinamonti, come spiega anche il Corriere dello Sport questa mattina, c’è una nuova pretendente. Il Nottingham Forrest infatti, squadre neo promossa in Premier League, vuole una punta e Pinamonti piace. La squadra inglese ha chiesto informazioni con la società nerazzurra che ribadisce il prezzo: 20 milioni di euro. E’ molto probabile che nei prossimi giorni si rifacciano vivi e arrivi l’offerta giusta. Intanto si allena.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti