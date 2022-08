Inter, ecco il piano su tre punti per trattenere Skriniar e Dumfries – CdS

L’Inter in queste ultime ore sta di fatto tremando per i possibili addio o di Skriniar o di Dumfries. Però, i nerazzurri, hanno un piano per trattenerli entrambi.

PIANO – Questo famoso piano per salvare Dumfries e Skriniar, come spiega il Corriere dello Sport, si delinea su tre punti fondamentali. Il primo punto è quello di tenere entrambi fino a giugno 2023, data ultima per sistemare il bilancio. I nerazzurri sono disposti anche ad accettare offerte nel corso dei prossimi mesi da parte di altre squadre ma i due giocatori non si muoverebbero da Milano fino alla fine della stagione. Secondo punto. L’Inter dovrebbe vendere sia Pinamonti sia Casadei così da incassare 25/30 milioni di euro e portarsi a casa metà del tesoretto che la società e Zhang hanno chiesto. Ultimissimo punto è ovviamente abbassare il monte ingaggi. Con gli addi di Pinamonti e Sanchez questo sarebbe già risolto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti