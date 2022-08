Sanchez di nuovo in gruppo all’Inter: riflessioni in corso sul suo futuro – Sky

Sanchez non è nei progetti dell’Inter ma fisicamente è ancora presente a Milano. E anche ad Appiano Gentile, ovviamente. Come riportato da Sky Sport, l’ipotesi Ligue 1 non rappresenta una destinazione certa al momento a prescindere dall’addio all’Italia

FUTURO DA DEFINIRE – Nulla di fatto nelle ultime ore. E infatti oggi Alexis Sanchez è tornato ad Appiano Gentile, dov’è presente l’intero gruppo nerazzurro. L’attaccante cileno sta ancora pensando bene al suo futuro lontao dall’Inter e dall’Italia. E quindi sta pensando se accettare la destinazione Olympique Marsiglia (vedi articolo). Oppure temporeggiare ulteriormente in attesa di altre opzioni diverse dalla Ligue 1 francese. Come ribadito dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – Sanchez non fa parte del progetto Inter ma bisogna ancora pazientare prima della rescissione. Che comunque non è in dubbio.