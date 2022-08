Facchetti jr: «Se Dybala e Bremer figuracce, allora Botman e Sanches…»

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto e grande tifoso dell’Inter, si è espresso sui social punzecchiando i tifosi del Milan sui colpi falliti Botman e Sanches

PUNZECCHIA − Il Milan ha ormai perso anche Renato Sanches dopo Sven Botman. Due colpi dati per fatti già a gennaio. Situazione molto simile a quella dell’Inter con Paulo Dybala, poi andato alla Roma, e Gleison Bremer, acquistato dalla Juventus. Gianfelice Facchetti su Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Colpi che vanno come Botman, colpi che vengono…è il mercato, bellezza! Se Bremer e Dybala son figuracce, non diteci che questa è la strategia giusta di chi non partecipa ad aste».