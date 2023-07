Samardzic, la posizione dell’Inter dopo l’acquisto Frattesi – SI

Fino a poche ore fa si parlava di Lazar Samardzic in ottica Inter, ma è stato chiuso l’accordo con il Sassuolo per Davide Frattesi. Alfredo Pedullà spiega la situazione attuale su Sportitalia.

CENTROCAMPO – Lazar Samardzic può andare via per 22 più qualche bonus. L’Udinese in quel caso non potrebbe trattenerlo, l’Inter però non può fare un acquisto al giorno. Oggi non è una priorità il centrocampista, poi vediamo ovviamente. Davide Frattesi ha svolto già le visite mediche, manca l’ufficialità solamente per il suo arrivo in nerazzurro. Questo ferma l’operazione per il giocatore dell’Udinese.