Romano: «Lukaku non vuole andare via! È più l’Inter che vuole capire»

Lukaku è nel mirino del Chelsea, che ha presentato un’offerta importante, rispedita al mittente dall’Inter (vedi articolo). Fabrizio Romano fa il punto sulla situazione del belga, che non ha voglia di lasciare Milano ma aspetta la posizione dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

VOLONTÀ – Romelu Lukaku piace molto al Chelsea che sta facendo di tutto per ingolosire l’Inter. Secondo Fabrizio Romano, il numero 9 nerazzurro non ha intenzione di lasciare Milano: «Lukaku non ha tutta questa voglia di andar via: all’Inter sta benissimo ed è felice. Da quello che so è più una scelta dell’Inter che non una scelta di Lukaku di capire cosa fare con il Chelsea, ma il giocatore continua a sperare di poter rimanere all’Inter e giocarsi le sue carte a Milano. Non siamo in stato di chiusura della trattativa: c’è una grande offerta, l’Inter l’ha rifiutata e vedremo se il Chelsea lavorerà a farla diventare grandissima. Per il momento Lukaku rimane dov’è e non sta Chiedendo all’Inter di lasciarlo andare. La grande differenza con altre situazioni simili è che Lukaku non sta chiedendo la cessione: ha ricevuto l’offerta, aspetta la posizione dell’Inter ma lui in nerazzurro sta bene».