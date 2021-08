ESCLUSIVA INTER-NEWS.IT – Nandez: «Inter? Non so ancora, vediamo»

Nandez è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Cagliari, di rientro da Montevideo. Il centrocampista uruguayano, in attesa di conoscere il suo futuro, ha parlato all’inviato di Inter-News.it.

LE PRIME PAROLE – Nahitan Nandez è tornato in Italia, stavolta sul serio. Dopo una settimana di voci il centrocampista, proveniente da Montevideo (con doppio scalo), è atterrato a Cagliari. Queste le sue parole rilasciate in esclusiva all’inviato di Inter-News.it: «Contento di essere tornato in Italia? Sì, certo. Sulle voci sull’Inter non so niente, la mia testa è qua. Adesso devo parlare col mio procuratore. Già a conoscenza di sviluppi? No, niente. Io dovevo rientrare a Cagliari, sono qua contento e felice. In ritiro con la squadra ad Aritzo? No, domani devo essere ad Assemini ad allenarmi. Poi vediamo».