Lukaku, progetto Chelsea importante. Nandez-Inter, ecco cosa manca – Sky

Lukaku, Lautaro Martinez e Nandez sono i nomi più chiacchierati in casa Inter, che finora ha rispedito al mittente tutte le offerte per la sua coppia d’attacco (vedi articolo). Marco Bovicelli – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky sport 24” -, ha fatto il punto sulle trattative nerazzurre. Di seguito le sue dichiarazioni

OFFENSIVA – L’Inter si trova a far fronte all’offensiva del Chelsea per Romelu Lukaku: «Il Chelsea spinge per Lukaku, ma le offerte sono state respinte al mittente. Il club Campione d’Europa vuole regalarsi questo attaccante e se dovesse arrivare 130 milioni allora l’Inter, nonostante la volontà di non indebolire la rosa, dovrebbe fare le sue riflessioni e valutare la cessione. Dal lato del giocatore, ci sono delle riflessioni in atto su quello che potrebbe essere un futuro lontano da Milano. Non sarebbe solo un discorso economico perché il Chelsea ha un progetto importante e quindi la possibilità di vincere altri tioli. In questo momento però l’Inter ha rifiutato».

MURO – Lautaro Martinez ha incassato interessamenti e offerte, ma l’Inter ancora una volta ha fatto muro: «Lautaro Martinez, se dovesse partire Lukaku, rimarrebbe a Milano. Ci sono stati degli interessamenti ma anche delle offerte, quella dell’Atletico Madrid, che però l’Inter non ha valutato. Discorsi anche con l’Arsenal, che non si sono concretizzati. Potrebbe inserirsi il Tottenham, dove Harry Kane non si è presentato: allora Paratici ha guardato in casa Inter e potrebbe pensare a Lautaro Martinez».

FILO DIRETTO – Per finire, l’affare che lega Nahitan Nandez e Radja Nainggolan: «Nandez-Nainggolan? Operazione che sta andando avanti. L’Inter da una parte ha individuato in Nandez un rinforzo per la fascia destra mentre dall’altra Nainggolan ha espresso la volontà di fare ritorno al Cagliari, Ballano due milioni tra la richiesta di prestito oneroso dei sardi e l’offerta dell’Inter. L’inserimento di Nainggolan potrebbe portare alla chiusura dell’affare».