Radu, domani la firma con la Cremonese! Tutto fatto con l’Inter – Sky

FIRMA – L’Inter oggi ha chiuso per l’acquisto di Mkhitaryan a parametro zero. Intanto però saluterà un giocatore: Ionut Radu. Il portiere infatti domani, come riporta Gianlucadimarzio.com, firmerà con la Cremonese il nuovo contratto. Nei giorni in scorsi l’agente Damiani e Ariedo Braida, uomo mercato della neo promossa in Serie A, erano in sede Inter per limare gli ultimi dettagli. Domani quindi sarà il giorno di Radu.

Fonte: Gianlucadimarzio.com