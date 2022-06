Mkhitaryan, ecco perché ha scelto l’Inter e non la Roma – Sky

L’Inter ha chiuso oggi per Mkhitaryan con il centrocampista che arriva a parametro zero dalla Roma. Secondo Sky Sport, ecco i motivi per cui l’armeno ha scelto i nerazzurri e non i giallorossi.

SCELTA – Non è ancora ufficiale ma è tutto fatto. Mkhitaryan sarà un nuovo giocatore dell’Inter per le prossime due stagioni. Ecco quanto riporta Luca Marchetti a Sky Sport. «Mkhitaryan percepirà 3.7 netti, arriva a parametro zero. Poteva rimanere a Roma, aveva un’opzione per rinnovare. Mkhitaryan ha scelto l’Inter perché sono due anni secchi e che l’Inter gioca in Champions League. La Roma ha fatto un ultimatum e quindi l’armeno ha scelto l’Inter».

Fonte: Sky Sport