Pirola-Salernitana in chiusura: l’Inter si è riservata l’opzione alla Zaniolo

L’affare Pirola alla Salernitana è in dirittura d’arrivo. L’Inter cederà il giocatore con la formula del prestito alla squadra campana. Salto di categoria, dunque, per il difensore dopo l’anno in Serie B al Monza

OPZIONE AGGIUNTIVA − Lorenzo Pirola presto sarà un nuovo giocatore della Salernitana. L’Inter e il club granata sono ormai in chiusura. Accordo sulla formula e le cifre praticamente raggiunto. Secondo Sky Sport, il ragazzo del 2002 si trasferirà a Salerno in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare d’obbligo a determinate condizioni. Inoltre, l’Inter ha aggiunto anche un’altra opzione già nota al club nerazzurro. Ossia una percentuale sulla futura rivendita pari al 15%. Opzione già in auge con Nicolò Zaniolo alla Roma.