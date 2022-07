Pinamonti, Inter e Atalanta discutono sulla formula: due le opzioni − Sky

Per Andrea Pinamonti sono giorni molto caldi. L’Atalanta è in forte pressing sul giocatore ma serve l’accordo con l’Inter. I due club stanno discutendo sulla formula

PROBLEMA FORMULA − Così Marco Demicheli di Sky Sport spiega la situazione relativa a Pinamonti: «Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter. L’attaccante è stato cercato fortemente da Salernitana e Monza che avevano anche trovato un accordo con l’Inter. Tuttavia non si è arrivati andati mai fino in fondo perché non c’è era il gradimento del giocatore. L’Atalanta invece ce l’ha. La Dea offre 15 milioni di euro, mentre i nerazzurri chiedono 20. L’Inter vorrebbe cedere Pinamonti a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto».