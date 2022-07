FOTO − De Vrij omaggia i tifosi dopo Inter-Lione: «Grazie per il supporto»

L’Inter ha pareggiato contro il Lione 2-2, quarta amichevole stagione (vedi highlights). In campo anche Stefan de Vrij, autore non di un’ottima prestazione. L’olandese ha comunque voluto ringraziare il pubblico per il loro supporto

SUPPORTO − Stefan de Vrij ha giocato da titolare Inter-Lione disputando una prestazione piuttosto negativa. Non impeccabile la sua attenzione sia sul primo che sul secondo gol dei francesi. Probabilmente servirà ancora un po’ tempo per rivedere il vero de Vrij. Intanto, il difensore ha voluto ringraziare il pubblico di Cesena per la loro presenza nonché per il supporto verso la squadra.

Thank you for the support last night! ⚫️🔵 Grazie per il supporto di ieri 🙏🏻 pic.twitter.com/AN5jp8KL4f — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) July 31, 2022

Fascia al braccio per l’olandese. Sicuramente una bella soddisfazione per lui.